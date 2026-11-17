Redacción Uppers 17 NOV 2026 - 15:37h.

Completó los aproximadamente 33 kilómetros y 3.000 metros de desnivel acumulado de la ruta en 33 horas y 45 minutos

El aventurero que ha recorrido el mundo durante 28 años regresa a casa: "Perdonad que os haya hecho esperar"

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Nunca había hecho una excursión de semejante envergadura, pero eso no le impidió afrontar uno de los recorridos más exigentes de EEUU. Ernest Scheuer atravesó a pie de un extremo a otro el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, con 94 años y 75 días, acompañado por su nieto y un grupo de amigos. Una hazaña que le permitió entrar en el Guinness World Records como el hombre de mayor edad en realizar esta ruta.

El 11 de octubre de 2025, Scheuer completó los aproximadamente 33 kilómetros que separan el borde norte del borde sur del famoso desfiladero y sus más de 3.000 metros de desnivel acumulado. No era precisamente un paseo. El grupo comenzó en el borde norte del cañón y descendió por el sendero North Kaibab hasta alcanzar el fondo del desfiladero. Allí hicieron una parada para descansar en el campamento Bright Angel antes de emprender al día siguiente la subida por el sendero Bright Angel hasta el borde sur.

La travesía completa se prolongó durante 33 horas y 45 minutos, aunque el tiempo efectivo de marcha fue de unas 15 horas. El resto correspondió a las pausas y al descanso nocturno. A las dificultades del terreno se sumaron las elevadas temperaturas del interior del cañón, que obligaron al grupo a moderar el ritmo.

Su estrategia para superar el desafío fue tan sencilla como reveladora. "Me moví lentamente durante buena parte del tiempo, pero seguí mi lema, 'un pie delante del otro', y completé la caminata", contó a Guinness World Records.

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Un jubilado que nunca dejó de mantenerse activo

Aunque la edad de Scheuer hace que su hazaña resulte especialmente llamativa, su historia no es la de alguien que se haya lanzado de repente a una aventura extrema. Detrás del récord hay décadas de actividad intelectual y, sobre todo desde su jubilación, una afición por caminar que terminó convirtiéndose en parte esencial de su rutina.

Nació en1930 en Bad Nauheim, Alemania, y se trasladó a EEUU cuando tenía seis años. Su trayectoria profesional estuvo vinculada a las matemáticas y la estadística. En 1960 obtuvo un doctorado en Matemáticas por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Posteriormente trabajó en la industria aeroespacial y de defensa y ejerció como profesor universitario, impartiendo Matemáticas y Ciencias de la Administración en la Universidad Estatal de California en Northridge.

Se jubiló en el otoño de 1993 y fue entonces cuando empezó a dedicar más tiempo al senderismo. Las montañas cercanas a Los Ángeles se convirtieron en uno de sus lugares habituales de paseo. "Estoy bastante bien de salud para un hombre de mi edad", explicó a la organización. Al parecer, sale a caminar por las montañas de su entorno al menos una vez por semana y, con frecuencia, dos. Eso sí, siempre a un ritmo tranquilo.

Un reto que surgió casi por casualidad

Pero Scheuer nunca había intentado una excursión de semejante magnitud en el Gran Cañón. Ni siquiera lo había visitado antes a pie. Lo había contemplado desde el aire, durante algún vuelo, pero no conocía de primera mano la inmensidad de aquel paisaje.

La idea surgió cuando uno de sus compañeros de caminatas descubrió que un español, Alfredo Aliaga Burdio, había conseguido convertirse en el hombre de mayor edad en realizar el mismo recorrido. Su marca, establecida en 2023 con 92 años, despertó el interés de los amigos de Scheuer, que lo animaron a intentar superarla. El estadounidense aceptó el desafío y comenzó a organizar el equipo que le acompañaría, incluido su nieto, Eric Arlington.

Antes de partir, Scheuer vio varios vídeos de personas que habían realizado la travesía, pero tampoco emprendió una preparación física extraordinaria. "No creo que hiciera ningún entrenamiento especial, porque ya estaba caminando bastante", explicó a Guinness World Records.

La llegada al final del recorrido tampoco estuvo marcada por el agotamiento que cabría esperar después de semejante esfuerzo. "Estaba perfectamente bien cuando llegamos al final de la caminata", aseguró. Tras su hazaña, Scheuer se puso en contacto con el anterior poseedor del récord para intercambiar impresiones sobre sus respectivas experiencias. Ambos tienen previsto encontrarse en Berlín en diciembre de este año. "Es maravilloso. Es una aventura que hay que vivir al menos una vez en la vida", resume el estadounidense.