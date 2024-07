Álvaro Morata, Andrés Iniesta o Bojan Krkić: deportistas de élite frente al estigma de la salud mental

"Si no es por Iniesta y Bojan no hubiese jugado esta Eurocopa ". Con esas palabras, y nada más conquistar la Eurocopa 2024, la cuarta para España , el capitán de ‘La Roja’, Álvaro Morata , expresaba su agradecimiento por el apoyo que ambos le han brindado, reflejando al mismo tiempo que ha pasado un proceso complicado esta temporada y que, a pesar del éxito profesional, hay cosas difíciles de gestionar. Hoy, su ejemplo es importante para visibilizar que también en el mundo del fútbol sus estrellas tienen problemas.

"Me gustaría mandarle un saludo a Andrés Iniesta, si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa. Y a Bojan también, si no fuera por su ayuda no hubiese jugado este torneo. Por mi familia, pero también a Andrés y Bojan que tienen gran culpa de que esté en la Eurocopa", señalaba desde el césped, tras el triunfo ante Inglaterra.