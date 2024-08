España se lleva la medalla plata en baloncesto 3x3 femenino en su debut olímpico

La fortuna le fue esquiva a la jugadora que logró aquella canasta imposible en el Preolímpico que dio el billete a París al equipo 3x3 femenino, pero esta vez su lanzamiento se quedó en el hierro , y con él la gloria eterna para unas jugadoras que, no obstante, forman parte ya de la historia del deporte, y el olimpismo español: Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Juana Camilión y Gracia Alonso.

En su debut olímpico en una disciplina muy joven en el programa -se estrenó en Tokio 2020-, las pupilas de Anna Junyer han soñado en grande desde aquella canasta de Gracia Alonso contra Canadá, cuarta en estos Juegos, en el Preolímpico. Derrotaron en la fase de grupos a la anfitriona Francia y luego accedieron de forma directa a las semifinales sin levantar la voz. "No hay dolor ni cansancio porque nos jugamos una medalla", advirtió Sandra Ygueravide, la líder, con 9 puntos, en el triunfo contra Estados Unidos en la semifinal de este lunes en la prórroga tras un partido donde fue a remolque de las entradas a canasta de Hayle van Lith que dieron la iniciativa (6-9) a las norteamericanas.

La ministra Pilar Alegría accedía también con semblante distinto al de la víspera, en la que no pudo ocultar el dolor por la nueva rotura de rodilla de Carolina Marín. "Vamos a por el oro, pero la plata ya está bien", apuntó camino del asiento. Y España no perdió el oro, sino que ganó una plata imprevista, de las que no entran en las cábalas de los estadísticos del COE y el CSD. Un parcial de 3-0 para Alemania adelantó que el oro iba a estar muy caro. Sin embargo, una canasta más tiro libre y otra de Sandra Ygueravide igualaron (3-3) la final.