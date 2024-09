La Guardia Civil analiza el teléfono móvil de Rafa Mir en busca de imágenes de la noche de las presuntas agresiones sexuales

La declaración de las jóvenes ante la jueza fue grabada para no perder detalle de sus manifestaciones en la posterior transcripción de sus declaraciones. Ambas fueron contundentes y persistentes con lo manifestado previamente ante la Guardia Civil. No ocultaron nada y reconocieron que discutieron porque una de ellas (la de 25, que tuvo sexo consentido con Rafa Mir) interpretó que la otra estaba con él después a sus espaldas, cuando todavía no sabía que había sido presuntamente forzada y agredida sexualmente. El relato de la joven de 21 años es realmente duro. Las denunciantes también subrayaron que fueron tiradas a la calle desde el chalet prácticamente desnudas. Fue en ese instante cuando supuestamente Jara golpeó en el labio a la de 25, causándole lesiones.