Ultimátum de FIFA y UEFA a España: o elecciones o suspensión del Mundial 2030

Así, el representante de la FIFA se mostró seguro de que "habrá un proceso democrático y habrá un nuevo presidente en tres meses", sin dudar de que "el CSD no es el TAD y el TAD no es el CSD", para que ni la FIFA ni la UEFA tengan que "actuar". "Esta situación no se puede extender más. Si el proceso electoral no va hacia adelante, si seguimos sin presidente, la FIFA y la UEFA van a actuar, llega el momento de elegir presidente", afirmó.