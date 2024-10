Rafa Nadal y Andrés Iniesta se retiran, pero "el juego continúa” con jóvenes promesas como Carlos Alcaraz y Lamine Yamal

Uno ‘ rey de Roland Garros ’, conquistando 14 veces el trofeo más prestigioso de la tierra batida, el otro ‘ héroe del mundial ’ llevando a España a lo más alto en Sudáfrica, los dos son auténticos campeones que no solo quedan en la historia del deporte español, sino también ocupando un hueco en la memoria y el corazón de una legión de aficionados, desde España y más allá, y sin importar rivalidades.

Rafa Nadal y Andrés Iniesta, no obstante, nos dicen 'hasta luego' y no adiós. No cabe pensar en que esa pasión voraz por sus respectivos deportes se acabe meramente por una exigencia del cuerpo. La mente del de Manacor siempre ha pensado en tenis; la del de Fuentealbilla en fútbol, y por eso, y porque ya sabemos de la fortaleza mental de uno y la reticencia del otro a colgar las botas, debemos saber que hay otros caminos más allá del desgaste que supone rendir al máximo nivel en la élite.