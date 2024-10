Rafa Nadal, historia del deporte y leyenda del tenis pese a un infierno de lesiones

Rafa Nadal ha anunciado hoy su retirada, pero en estos momentos se encuentra en su Mallorca natal preparando el que será su último campeonato, la Copa Davis, que no juega desde hace 5 años y que se celebra en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Tras su anuncio, las reacciones de homenaje y agradecimiento no dejan de sucederse, demostrando que se trata de uno de los deportistas más queridos de nuestro país, no solo por sus triunfos, sino también por su personalidad dentro y fuera de la pista.