El luchador español tumbó a la leyenda hawaiana en el tercer asalto del gran combate en Abu Dabi

"Quiero representar a la nueva generación", afirmó 'El Matador', que sigue invicto en su carrera (16-0)

El beso de Ilia Topuria al rey Juan Carlos I tras noquear a Max Holloway y mantener su corona de la UFC

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria continúa haciendo historia en las artes marciales mixtas. Este sábado, en la competición más importante de dicho deporte, la Ultimate Fighting Championship (UFC), se impuso al veterano estadounidense Max Holloway, al que tumbó en un ya mítico tercer asalto. Cabe destacar que el hawaiano, en doce años en la UFC, nunca había sido noqueado.

Topuria, con su contundente victoria en la pelea celebrada en el Etihad Arena de la capital de Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi, mantiene el cinturón mundial del peso pluma que logró frente al australiano Alexander Volkanovski, el pasado mes de febrero, al que derrotó por KO en el segundo asalto.

'El Matador', nacido en Alemania y residente en Alicante desde 2012, se sintió como en casa, con su familia en la jaula y su hijo mayor, Hugo, dándole una rosa, que simboliza el decimosexto triunfo de su carrera profesional. Es decir, que sigue invicto.

Ilia Topuria da "gracias a Dios"

El campeón, tras el combate, quiso dar "gracias a Dios, todo le pertenece. Él me da todo lo que tengo. No sé qué decir". A continuación, ante su rival, añadió: "Derrotar a una leyenda como Holloway es algo que todavía no me puedo creer. He seguido tu carrera, me has inspirado a mí y a toda una generación. Yo quiero representar a la nueva generación, quiero ser una pequeña porción del ejemplo que ha sido Holloway para la nueva generación".

Topuria analizó el momento clave de su victoria nada más colocarse de nuevo el cinturón del peso pluma de la UFC. "Le he dado muchos golpes, pero con esa mano derecha lo he visto en su cara. Ha dado varios pasos atrás y eso no lo ves muchas veces en Holloway. Lo he sentido, mi hermano me lo dijo, que siguiera presionando y es lo que he hecho", subrayó.

El español no quiso hablar de su siguiente paso, aunque abrió la puerta a una revancha con Volkanovski, presente en la celebración, e incluso con un Holloway que aceptó también la invitación del propio Topuria. "Es muy bueno en todo, el golpe me hizo más daño del que pensaba. Me quito el sombrero con él, ha sido el mejor. Me ha dicho que volveré y eso haré", afirmó el hawaiano.

Topuria no dio opción al intento de Holloway, el luchador con más golpes definitivos y más victorias en la UFC, de recuperar el título cinco años después. Como en su asalto al cinturón, el hispano-georgiano entró cantando 'La canción del mariachi', aún con la letra en la boca en el ring. Con la luz verde, Topuria invitó a Holloway a quedarse en el centro del octógono pero no aceptó.

La pelea se antojaba larga y táctica, pero los golpes del español parecían de otra pasta, analizando a su rival y buscando el momento de lanzar su ataque. El campeón también tiró un par de veces al suelo al aspirante, le llegó a dominar al final del primer asalto, pero sonó la campana. Después, el segundo fue más igualado.

Al estadounidense no parecían afectarle los golpes y respondió también en la cara del defensor del cinturón, también con buenas patadas. La grada tenía claro a su favorito y en el tercer 'round' llegó la tormenta de un Topuria que celebró su histórico KO simulando una taza de té, con la autoridad de una leyenda en cierne.

