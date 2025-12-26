Celia Molina 26 DIC 2025 - 09:47h.

La creadora de contenido anunció la muerte de su novio, Pedro Cadahía, cuatro días después de haberse prometido con él

La influencer Manuela Ochoa desmiente los rumores sobre la causa de la muerte de su novio: "Ni suicido, ni depresión"

Con total serenidad, la influencer Manuela Ochoa Gómez - Acebo ha vuelto a aparecer en las redes sociales tras anunciar la repentina muerte de su novio, Pedro Cadahía. El pasado 8 de diciembre, ambos se comprometieron frente a la Virgen de Guadalupe, en México, durante un viaje del que la creadora de contenido presumió en su Instagram. En las fotos de la pedida de mano que han trascendido, Manuela aparece mostrando su anillo de pedida, con una cara de felicidad que nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir. Tan solo cuatro días después, Pedro moría sin previo aviso, dejando a Manuela completamente desolada.

"Ahora me toca a mí vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos. Me siento tan afortunada de que me hayas elegido a mí como al amor de tu vida, de haber sido la persona más querida por ti todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de haber vivido un amor como el nuestro. Eres tan especial, Pedro, no hay persona tan noble, honesta, generosa y cariñosa. Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero también es lo más bonito que me ha pasado. Te veo en el cielo", escribía la influencer el día en que le comunicó al mundo que Pedro había fallecido.

"Vengo a desearos una feliz Navidad"

Agarrada a su fe en Dios, y con la convicción de que volverá a ver a su prometido algún día, Manuela ha vuelto a aparecer en un storie de Instagram para felicitar la Navidad a sus seguidores: "Vengo a desearos una Feliz Navidad. Espero que todos la paséis con vuestras familias, que os queráis mucho y os cuidéis más, que la familia es un auténtico regalo. Rezo para que paséis unos días muy acompañados y también aprovecho para daros las infinitas gracias por todo el apoyo y cariño que me estáis mandando. Tengo tan claro que son abrazos que Pedro me manda desde el cielo a través de vuestros mensajes, que solo de pensarlo, me emociono", ha dicho.

Orgullosa de su comunidad, Manuela también ha asegurado que irá contestando a cada mensaje "uno a uno" si sus fans tienen un poco de "paciencia". Ella se encuentra ahora inmersa en un duelo que, según confesó "le queda grande". Sin embrago, hace unos días, sacó las fuerzas suficientes como para salir en defensa de Pedro, tras los rumores que se habían desatado en las redes con respecto a las razones de su muerte. Como nadie ha detallado qué fue lo que le ocurrió al joven (aunque todo apunta que fuera un infarto), hubo quien dijo que podría haberse suicidado o muerto a causa de una depresión:

"Pedro ha sido la persona más feliz del mundo hasta el último día. Ni accidente, ni depresión, ni quitarse la vida", aclaró la creadora de contenido, para zanjar los comentarios. Trece días después del fallecimiento de Pedro - su prometido murió el pasado 12 de diciembre - Manuela ha reaparecido en las redes sociales con un aspecto sereno y saludable, si bien es consciente de lo mucho que "va a echar de menos" a su novio.