El temporal de hielo y nieve está afectando, este viernes, a 32 carreteras secundarias españolas, donde Tráfico obliga al uso de cadenas para circular por ellas. Además hay otras doce cortadas en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las vías que se encuentran cerradas al tráfico se localizan en Almería, en Las Menas (A-1178), Bayárcal (AL-5402) y Las Adelfas (AL-5405); en Granada, en Sierra Nevada (A-4025); en Asturias en Zandón (CO-4); y en Burgos, en Rioseco (BU-570), Río de la Sía (BU-571) y Río de Lunada (BU-572).

También en Candelario (DSA-191), en la provincia de Salamanca, y en tres trazados en Navarra, en Izaba (NA-137), Pikatua (NA-2011) e Irati (NA-2012) hay vías cerradas por el temporal de nieve y hielo.

Las cadenas o neumáticos de inviernos son obligatorios en carreteras de Granada, Huesca, Asturias, Cantabria y Salamanca

Las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veinticuatro carreteras situadas en Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203).

La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve e ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

Inicio de la segunda fase de la operación especial de tráfico

La situación en las carreteras españolas, agravada por las bajas temperaturas, coinicide con el inicio de la segunda fase de la operación especial de tráfico por navidades, que se extenderá hasta el próximo 1 de enero.

Tráfico, durante este periodo, tiene preparado un dispositivo especial en las carreteras con “medidas de regulación, ordenación y vigilancia" con el fin de garantizar "la movilidad y la fluidez en las carreteras", pero también la "seguridad vial”.

Efectivos desplegados por las carreteras españolas intensificarán los controles de alcoholemia y velocidad para prevenir accidentes, así como estará en funcionamiento los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas que supervisan el correcto del cinturón de seguridad y el cumplimiento de no usar el móvil al volante.