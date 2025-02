La jugadora del FC Barcelona Mapi León ha negado que haya realizado un "tocamiento de zona íntima" a la futbolista del RCD Espanyol Daniela Caracas durante el derbi de Liga F del pasado domingo y ha asegurado que no tuvo "la intención de vulnerar la intimidad " de la defensa colombiana, y ha denunciado que se está generando "ruido y polémica" para "dañar" su "imagen y principios".

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: "Qué te pasa". No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", señaló en un comunicado publicado por las redes sociales del club azulgrana.