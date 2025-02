Un jurado del Tribunal de la Corona de Kingston tardó poco más de cuatro horas en emitir un veredicto unánime de no culpable. Kerr, que no ha jugado desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en enero del año pasado, dijo ante el tribunal la semana pasada que llamó "estúpido y blanco" al agente porque no entendía su situación y la trataba de manera diferente debido al color de su piel. Kerr dijo que el Stephen Lovell no la escuchó ni ella ni a su prometida Kristie Mewis cuando le dijeron que creían que el taxista había intentado secuestrarlas.