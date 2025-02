Todos los 19 de febrero, desde 1998, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol . Y no es una efeméride elegida al azar. Conmemora el nacimiento de Justin Fashanu , el primer futbolista que se declaró públicamente homosexual. Su caso dio la vuelta al mundo porque, cuando decidió hablar sin tapujos sobre su orientación sexual, se enfrentó a la discriminación sistemática tanto por parte de sus propios compañeros de equipo como por los aficionados o la prensa amarillista. Todo ello, sumado a una acusación de violación que fue desestimada, le llevaron al suicidio pocos meses después.

27 años después de aquello, por desgracia, la LGTBIfobia en el deporte sigue más presente que nunca. Y, como bien destaca la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, ADI, nadie se libra de este tipo de discriminación, aunque no forme parte de un colectivo que hoy incluye a las personas lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales. “El 66% de la población ha sufrido LGTBifobia en el deporte. Esto no quiere decir que hay que ser del colectivo para sufrir este odio: a los chicos que no les gusta el fútbol se les etiqueta como gays, a las chicas que les gustan el fútbol se les insulta como marimachos…”, explican . Y lo pero de todo es que, lamentablemente, todos estos insultos y vejaciones comienzan en la etapa más vulnerable: la adolescencia.