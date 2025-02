El policía local Vikram Tiwari asegura que sus compañeros trataron de retirar la barra del cuerpo de Yashtika, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, según recoge 'The Times of India': "Los compañeros del gimnasio se apresuraron a quitarle la pesa, mientras su entrenador intentaba practicarle RCP, pero ella no mostraba signos de vida".