No es su primera victoria, el ganador de la prueba Lapland Artic Ultra, es un hombre de retos, completó la gran carrera en siete días, siendo el más rápido en la historia de la competición. Sin duda no ha sido un camino de rosas: "He tenido que ir a la sierre de Madrid y a Pirineos para simular vivir con la nieve y el frío. Un día estaba impotente, no podía avanzar incluso me eché a llorar". Su fortaleza le impidió que bajase los brazos: "Hubo un momento de cambio de chip de decirle a la mente que sí podía. Todo esto me ha costado mucho sacrificio".