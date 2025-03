Begoña sintió ganas de abandonar “cada minuto” y eso, durante las 60 horas que invirtió en cubrir los 193 kilómetros de la Classic 6633 Arctic Ultra son muchas veces. El frío se convirtió en su peor enemigo ya desde la salida: “Salimos a menos 33 grados ”, lo que provocó que “ las pestañas se me pegaron entre sí ”. Solo la convicción de que “si abandonaba, conociéndome, hubiera tenido que volver a intentarlo y no quería volver más allí”, le hizo seguir adelante.

Durante buena parte de la carrera, Begoña, que arrastraba un trineo de unos 20 kilos de peso, transitó por el paisaje helado “con los ojos cerrados”, de ahí que, entre risas, admita que, “si me hubiera pasado por delante una manada de alces, ni me hubiera enterado”. No tuvo, pues, que enfrentarse a los temibles alces “que me habían dicho que eran bastante territoriales y se podían poner agresivos”, pero sí vio “preciosos” zorros y, “por la noche, escuché el aullido de los lobos, aunque no llegué a verlos”.