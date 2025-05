Álvaro Morata ha hablado sobre el proceso de depresión que tuvo que afrontar y cómo se apoyó en su familia y sus compañeros

Álvaro Morata ha querido hablar sobre el proceso de depresión que tuvo que afrontar y cómo se apoyó en su familia y sus compañeros para salir adelante. El delantero, a quien España ha vuelto a llamar en su última convocatoria, ha mostrado total sinceridad.

El goleador, que ha militado esta temporada en el Galatasaray turco cedido por el AC Milan, atravesó momentos muy duros. Así lo revela el documental 'Morata: no saben quién soy', producido por 'Movistar +', donde el español ofreció unas declaraciones: "Cuenta un poco lo que he vivido mucho tiempo hasta que ya no podía más y cogí el teléfono y le dije a mi mujer, a mis amigos y a mi familia, a mis entrenadores y a compañeros, que no estaba bien, que tenía un problema muy grave y que no era capaz de continuar".

"Espero que pueda ayudar a todas las personas que puedan pasar por momentos así, para que hablen de sus problemas y no tengan miedo. Hay una parte de nuestras vidas que no se ve, hay problemas en la vida de cualquier persona, a veces no sabes ni por qué. Puedes tener todas la cosas bonitas del mundo, pero hay una parte de la cabeza que no controlas", precisó Morata.

Morata encontró ayuda en el Cholo Simeone, Iniesta, Bojan , Rodrigo o Carvajal

El delantero aseguró que ha tenido "mucha suerte de haber abierto la puerta del despacho del Cholo" y encontrarse a "una persona a la que no le importaba el momento, ni la situación ni nada de nada, solo ayudar". "Con De la Fuente igual. Y tuve también la suerte de llamar a Iniesta y a Bojan y que se preocuparan de mí cada día en este periodo. No sabía el porqué de las cosas. Pasé de estar en el agujero más negro que puede haber a levantar la Eurocopa gracias mi familia, a mi mujer, a mis compañeros y a la ayuda de los profesionales", añadió.

Morata también quiso destacar la ayuda de otros compañeros, como Rodrigo Hernández: "No sabía nada y en el momento en el que se dio cuenta de que no era yo, me ayudó. Lo mismo Carvajal". El delantero se ha vuelto a abrir para compartir la importacia que supone para él mantener una buena salud mental.