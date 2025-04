Andrés Iniesta publica su libro, 'La mente también juega', en el que se sincera sobre su salud mental y el momento en el que tocó fondo

El exfutbolista revela su lucha contra la depresión y la ansiedad justo cuando se encontraba en la cima de su carrera

"De repente empiezas a encontrarte mal. No sabes el motivo, pero te sientes mal. Un día y otro también. No mejoras", narra

Andrés Iniesta, el héroe del fútbol español, lanza este miércoles 16 de abril sus memorias tituladas 'La mente también juega', de la mano de la editorial Espasa. Más allá de los títulos y los goles, el libro revela una faceta íntima y vulnerable del exfutbolista: su lucha contra la depresión justo cuando se encontraba en la cima de su carrera.

En 2009, Iniesta acababa de conquistar su segunda Liga de Campeones con el FC Barcelona. Desde fuera, su vida era perfecta, llena de lujos y reconocimientos. Desde dentro, era un caos. Porque no todo es lo que se ve, o lo que parece ser.

"De repente empiezas a encontrarte mal. No sabes el motivo, pero te sientes mal. Un día y otro también. No mejoras. Te hacen un montón de pruebas médicas y nada indica que exista algún problema, y tú no estás bien. No paras de darle vueltas en la cabeza a esa situación que resulta absolutamente desconocida para ti (...). Ese desconocimiento agrava aún más con la ansiedad", describe Iniesta en sus memorias, a las que ha tenido acceso la web de Informativos Telecinco.

El deportista se sincera como nunca, manifestando que, en esos momentos, "yo era solo Andrés, no podía ser Iniesta, por mucho que me lo pidieran". "Llegó un instante en que me sentí vacío. No tenía nada dentro".

El de Fuentealbilla tenía "una doble vida". Por un lado, una "anónima y oscura", y otra pública y, supuestamente," feliz". "Cuando estaba fuera de mi casa, era como si estuviera mintiendo a los demás. Ellos no sabían nada. Ni debían saberlo. Por eso, evitaba ciertas situaciones en las que me encontraba incómodo".

Tal y como explica en su obra, había días en los que no podía más, y cuando sus compañeros se quedaban entrenando en el campo, Iniesta bajaba al vestuario. "Entonces, me metía en la ducha y lloraba. Lloraba sin que me viese nadie", se lamenta.

Andrés estaba sumido en la más absoluta tristeza que acabó convirtiéndose en una auténtica tortura mental tras el repentino fallecimiento de su amigo Dani Jarque, entonces capitán del Espanyol. "Cuando me lo contaron me quedé helado. Viví unos días terribles, porque Dani era mi amigo desde hacía mucho tiempo. A partir de ahí todo se precipitó... Todo se volvió muy oscuro", revela.

El fútbol y su mujer, sus salvaciones

Lo que le mantuvo con fuerza fue, por supuesto, el fútbol. "Nunca, ni un solo día, y fueron muchos meses, me dije: 'No, no quiero ir a entrenar. Me quedo en casa y punto'". Así que terminó hallando el anclaje necesario para encontrar "un poco de luz". "No era demasiada, claro. Y al principio menos aún. Pero en ningún momento llegué a aborrecer el fútbol", asevera.

Esas ganas de ir a entrenar no le abandonaron nunca, ni siquiera con la medicación. "Tal vez empecé muy fuerte con la medicación, quizá demasiado, todo influye, pero sentir que quería ir a entrenar era como un pequeño y oculto triunfo para mí", señala.

También su mujer, Anna Ortiz, con quien se casó en 2012 y comparte cinco hijos. "Anna me resucitó. Pero lo hizo desde el momento en que la conocí. Fue un flechazo. Me enamoré de ella completamente. Estaba viviendo entonces un período que no era nada agradable, pero Anna me devolvió la ilusión. Fue maravilloso haberme cruzado con ella en el camino", confiesa.

Iniesta ha sido pionero en hablar abiertamente sobre la salud mental en el deporte, y con este libro, no solo comparte su experiencia, sino que también ofrece esperanza a quienes se enfrentan a situaciones parecidas a la suya. Porque para él, rendirse nunca fue una opción.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.