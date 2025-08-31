Identifican al hombre que robó la gorra que Kamil Majchrzak entregó a un niño en el US Open

El autor del robo de la gorra a un pequeño en el US Open es un conocido y millonario empresario de Polonia

El lamentable gesto que vimos esta semana en las gradas del US Open, y que se hizo viral, ha tenido un final feliz. A la conclusión de un encuentro del último 'Grand Slam' de la temporada, el tenista polaco Kamil Majchrzak repartía autógrafos entre los aficionados cuando decidió dar su gorra a un niño. En ese instante, un adulto que se encontraba a su lado arrebató el regalo al pequeño, según informa Federico Molina.

El menor, enojado, reclama al hombre que le devuelva la gorra, pero éste no hace caso y la guarda en el bolso de la mujer que le acompañaba. Y con el fin de apaciguar los ánimos del chico, de nombre Brock, le hace entrega de un bolígrafo. Pero, ¿quién es capaz de robar a un niño?

El ladrón, un millonario polaco

Pues a ello han dado respuesta las redes sociales, logrando identificar al villano, al que calificaron de "rata", "ladrón" y "bolsa de excremento andante". El hombre que recibió tales improperios por unas imágenes que han dado la vuelta al mundo es Piotr Szczerek, millonario y director general de una importante compañía de Polonia.

El escarnio público en Internet ha sido de tal magnitud que el avaricioso empresario polaco ha decidido cerrar sus perfiles en redes sociales.

Una vez que fue conocedor del hecho que había ocurrido, el tenista no dudó en hacer un llamamiento para localizar al pequeño, y hubo suerte.

Poco después, Kamil publicaba una fotografía en compañía del pequeño, sonriente y con una gorra nueva, entre otros objetos con los que le obsequió. "Hola mundo, ¡junto a Brock te deseamos un gran día!", dijo Majchrzak en el mensaje de su perfil en Instagram.