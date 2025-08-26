Celia Molina 26 AGO 2025 - 10:36h.

El tenista murciano ha ganado a Opelka en su debut en el US Open, donde ha aparecido con un llamativo corte de pelo

Qué negocios paralelos tiene Carlos Alcaraz más allá del tenis: moda, tecnología y decisiones estratégicas

Carlos Alcaraz ha comenzado ganando a Opelka en su debut en el US Open. El murciano no ha cedido ni una sola manga y se ha impuesto al estadounidense en el inicio del último Grand Slam del año (6-4,7-5,6-4). Sin embargo, su victoria inicial no ha sido lo más comentado del primer partido de Carlos: todo el mundo se ha fijado en el llamativo cambio de imagen con el que salió a la pista del torneo americano.

Para Alcaraz, cortarse el pelo antes de cada Grand Slam es ya una tradición. Tanto es así que, en el último gran campeonato de París, Roland Garrós, se llevó a su propio peluquero de Murcia para que le cortara el pelo allí. Por ello, es habitual que, en el inicio de cada torneo, le veamos con un nuevo look pero, esta vez, ha lucido un corte rapado que verdaderamente le ha cambiado la imagen. El tenista debutó con el pelo casi al cero y un conjunto de camiseta y pantalón de color morado. En la rueda de prensa posterior al partido, confesó que su hermano "había tenido un problema" con la maquinilla de rapado.

En las redes le han comparado con Britney Spears

Por eso, en las redes le han comparado con aquella imagen de Britney Spears con el pelo igual de corto. En su cuenta de Instagram, al publicar las imágenes de su primera victoria, sus fans también le han pedido que "no se rape tanto". Incluso él ha confesado que no le gusta el resultado pero, cuando su hermano Álvaro se confundió con la máquina, "ya no quedaba más remedio que raparlo".

Alcaraz ha iniciado tan importante Grand Slam tras su última victoria en Cincinnati, donde, por cierto, llevaba el pelo bastante largo. En la final, volvía a enfrentarse a Sinner, su gran rival, después de haber perdido frente a él en Wimbledon. Sin embargo, el italiano se puso malo la noche antes del partido y, durante el primer set, ya dio indicios de que no se encontraba en buen estado de salud. Antes de perder la primera manga, Sinner se retiró y Alcaraz se declaró vencedor de uno de los máster 1000 más complicados del año.

El calor que hizo en la ciudad estadounidense afectó a muchos de los tenistas - alguno incluso llegó a vomitar en el partido-. Alcaraz, siendo de Murcia, bromeó diciendo que está "muy acostumbrado" a esas temperaturas y, sobre todo, a la humedad, lo que le convirtió en uno de los jugadores físicamente más fuertes del torneo. Sinner fue, precisamente, el ganador del US Open del año pasado, cuando Carlos no pudo revalidar su título. Totalmente recuperado de la enfermedad que le impidió continuar en Cincinnati, buscará de nuevo ganar el entorchado trofeo americano.