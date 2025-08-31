La tenista letona se mostró muy enfadada con la estadounidense, a la que acusó de no tener "educación" ni "clase"

La tenista letona Jelena Ostapenko se disculpó este fin de semana por sus comentarios hacia la estadounidense Taylor Townsend tras la derrota sufrida en la segunda ronda del US Open, que es el cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

La jugadora báltica se mostró muy enfadada con la americana al término del encuentro. Señalándola con el dedo, recriminó que no tenía "educación" ni "clase", principalmente porque no había pedido perdón después de ganar un punto con una bola que había tocado la red. La reacción de la campeona de Roland Garros en 2017 fue muy criticada y fue acusada de racismo, algo que ella misma desmintió tajantemente.

Ostapenko: "Espero volver el año que viene"

"Quería disculparme por algunas de las cosas que dije durante mi partido de individuales de segunda ronda. El inglés no es mi lengua materna, así que, cuando hablé de educación, me refería únicamente a lo que yo considero etiqueta en el tenis, pero entiendo que las palabras que utilicé podrían haber ofendido a mucha gente más allá de la pista de tenis. Agradezco el apoyo mientras sigo aprendiendo y creciendo como persona y tenista. Adiós Nueva York y espero volver el año que viene", escribió Ostapenko en su perfil oficial de Instagram.

Por otra parte, Taylor Townsend, una de las sorpresas del 'grande' neoyorquino hasta el momento, agradeció esta disculpa. "Está bien que lo haya hecho, no pasa nada. Al fin y al cabo, creo que es una lección de aprendizaje para ella. Como dije la primera vez, no puedes imponer tus expectativas a los demás y, al final, eso es lo que pasó", remarcó a los medios tras su victoria en el cuadro de dobles junto a la checa Katerina Siniakova.

La estadounidense considera que Ostapenko "esperaba" que ella reaccionara "de cierta manera". "No lo hice y eso la enfureció, lo que la llevó a decir cosas hirientes, beligerantes y ofensivas, no sólo para mí, sino para el deporte y para toda una cultura de personas a las que intento representar lo mejor que puedo. Realmente espero que de esto pueda sacar que no puedes controlar a la gente y que es mejor centrarse en uno mismo", zanjó en la rueda de prensa posterior al encuentro.