El 'freerider' Aymar Navarro, natural del municipio ilerdense de Lens, conoce como pocos el valle de Arán. Este valiente deportista, que no entiende de vértigo, se recupera de una grave lesión que sufrió hace unos meses en Alaska. Informan en el vídeo Nacho Soriano y Claudia Raymat.

Sin miedo a nada, este catalán escala montañas imposibles para luego descenderlas con sus esquís. "Llevo toda la vida, desde que mis padres me llevaron con tres años", afirma, recordando que desde entonces "no he perdido ni una temporada".

Aymar practica un deporte extremo, muy poco común en España, en el que se realizan saltos y acrobacias fuera de caminos marcados. Todo iba bien hasta comienzos de este año, cuando "al saltar una roca, una ristra, recepcioné en un bloque de hielo, en una grieta. Hice un impacto muy fuerte y me he roto toda la rodilla".

Sin embargo, Navarro no pierde la esperanza y se prepara día a día. "La recuperación nos la hemos tomado como un trabajo y le hemos metido muchísimas horas", explica a Informativos Telecinco.

Aymar reconoce que "nos queda mucho trabajo por hacer", y añade que "con las ganas y la motivación que estamos metiéndole, yo creo que saldrá todo adelante". Regresar es un gran objetivo, para volver a ser el 'rey' de la nieve.