Daniel Cristancho tiene sólo 22 años y decidió cambiar los paisajes del valle de Arán, donde ha nacido, por una aventura mucho más intrépida y también exótica. Se ha convertido en el 'rider' español más joven en descender en bici el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, que alcanza los 5.895 metros y está situada en el noreste de Tanzania, según informa Paula Alás.

En total, fueron 15 días de viaje para, con una bicicleta cargada hombro, llegar al techo del tercer continente más extenso del planeta. Daniel, tras bajarlo pedaleando, asegura a Informativos Telecinco que "en mi cabeza hay pura superación y ambición personal, que se junta con la pasión" por conseguir "algo más grande".

Daniel siguió pese a lesionarse la mano

Cristancho ha afrontado una preparación de año y medio en casa, aunque servía de poco para afrontar un terreno tan desconocido en el que "la tierra volcánica provoca que los neumáticos agarren menos" y, a la hora de frenar, "cuesta un poco más".

Se trata de un recorrido de 26 kilómetros a través de paisajes nevados y selvas africanas. "Pasas de pedalear entre nieve a esquivar raíces mientras oyes monos en los árboles", describe este guía de montaña en el vídeo documental que ha grabado junto a sus compañeros.

A casi 6.000 metros de altitud, el cuerpo humano empieza a fallar. Daniel explica que "la mente te juega malas pasadas en muchos momentos" y es entonces cuando te pide que te detengas.

Sin embargo, ni una lesión en la mano lo detuvo, siempre con un lema presente: "Paso a paso, respiramos con calma y llegamos arriba". Por último, tras conseguir semejante proeza, Cristancho añade que "es felicidad pura. Y la sensación es que ese es el punto más bajo de la siguiente montaña".