El director técnico español tendrá que ser operado después de haber sufrido una fractura de clavícula por la caída

El PSG ha compartido en redes sociales su apoyo y su deseo de pronta recuperación

Compartir







El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, sufría este viernes un accidente en bicicleta, por la que tuvo que ser trasladado a urgencias, informaba este viernes el club parisino en un comunicado en redes sociales.

El director técnico español tendrá que ser operado después de haber sufrido una fractura de clavícula por la caída: "Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula", compartía el club.

El PSG muestra su apoyo a Luis Enrique

El PSG, con el que ha conseguido el primer triplete canónico (campeón de Europa, de Liga nacional y de Copa nacional) en la historia del fútbol francés, ha compartido en redes sociales su apoyo y su deseo de pronta recuperación: "El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo", concluyen.

El equipo, que ahora mismo se encuentra en unos días de descanso por el parón de las selecciones, no ha especificado cuánto tiempo pasará en entrenador hasta que pueda volver a su puesto. El próximo partido del equipo francés será el domingo 14 de septiembre, contra el Lens.