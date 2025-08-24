Cientos de personas homenajean en Aranda de Duero a Iván Meléndez, fallecido este sábado tras una caída masiva

El joven ciclista de 17 años, natural de Málaga, militaba en las filas del equipo canario Tenerife Cabberty

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha rendido este domingo un homenaje al joven corredor Iván Meléndez Luque, del equipo canario Tenerife Cabberty, fallecido este sábado tras verse implicado en una caída masiva durante la segunda etapa de la ronda ribereña. El acto por el malagueño, de 17 años, ha congregado a cientos de personas.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 12:12 horas, a la altura del Amogable, ubicado en el municipio soriano de Navaleno, cuando se produjo un accidente múltiple en el que se vieron afectados más de 20 corredores de los 113 que tomaron la salida. Un total de 18 ciclistas tuvieron que ser evacuados, tres de ellos en estado grave, al hospital Santa Bárbara de Soria, donde se confirmó la muerte del joven deportista.

Meléndez no iba a participar en la carrera

Este domingo, en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero, cientos de personas se han dado cita para despedir al corredor, según un comunicado de la organización. El Ayuntamiento del municipio burgalés decretó dos días de luto oficial.

Al acto han acudido sus compañeros de pelotón, representantes del colectivo ciclista, integrantes del dispositivo de seguridad, autoridades locales y ciudadanos que han querido trasladar su apoyo a la familia y amigos de Meléndez. Ha finalizado con un minuto de silencio, seguido de un aplauso de todos los presentes en recuerdo del joven andaluz.

La concejala de Deportes de Aranda de Duero, Belén Esteban, ha recordado en su intervención que "el ciclismo ha mostrado su cara más cruel". "Hoy nos duele la ausencia de Iván, cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista", ha afirmado la concejala.

Según ha apuntado el diario El Norte de Castilla, se da la circunstancia de que Iván Meléndez no iba a participar inicialmente en la carrera y entró por un cambio de última hora.