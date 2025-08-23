Muere un corredor de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero en una caída masiva

El trágico siniestro se ha producido en la provincia de Soria, en el cruce de la carretera N-234 para acceder a El Amogable

La segunda etapa de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, entre Langa de Duero y la Laguna Negra, ha quedado suspendida

Un joven corredor que participaba en la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero ha muerto este sábado, 23 de agosto, tras verse implicado en una caída masiva en el transcurso de la segunda etapa, según ha informado la organización de la competición y recoge el diario BURGOSconecta.

La jornada discurría en la provincia de Soria, entre el municipio de Langa de Duero y la Laguna Negra de la localidad de Vinuesa. El trágico accidente ha tenido lugar en el cruce de la carretera N-234 para acceder a El Amogable, un gran enclave forestal ubicado dentro de Pinar Grande.

La etapa ha quedado suspendida definitivamente y la carrera se ha dirigido agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.