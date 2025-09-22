Aitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro femenino

La catalana supera en las votaciones a la también española Mariona Caldentey, con Alexia Putellas cuarta

La futbolista española del FC Barcelona Aitana Bonmatí ha conquistado este lunes el Balón de Oro femenino 2025, el tercero de su trayectoria y de manera consecutiva, tras ser coronada como la mejor futbolista del pasado curso por delante de su compatriota Mariona Caldentey, un galardón que hace que el trofeo siga por quinta edición consecutiva en poder de una española.

En la gala celebrada en el Teatro del Châtelet de París, la catalana, que recibió el premio de manos de Andrés Iniesta, vio recompensado un curso donde el Barça logró el triplete nacional -Liga, Copa y Supercopa- y en el que se quedó al borde de conquistar tanto la 'Champions', perdiendo la final con el Arsenal, como la Eurocopa con España, una final perdida en la tanda de penaltis frente a Inglaterra.

El segundo puesto de la balear Mariona Caldentey, campeona de la máxima competición continental de clubes con las 'gunners', corrobora la buena salud del fútbol español, que sigue dominando la categoría femenina del prestigioso galardón.

El 'podio' lo cerró la inglesa Alessia Russo, del Arsenal. Las diez primeras posiciones las completaron la española Alexia Putellas (FC Barcelona), cuarta; la inglesa Chloe Kelly (Arsenal), quinta; la española Patri Guijarro (FC Barcelona), sexta; la inglesa Leah Williamson (Arsenal), séptima; la polaca Ewa Pajor (FC Barcelona), octava; la inglesa Lucy Bronze (Chelsea), novena; y la inglesa Hannah Hampton (Chelsea).

Fuera del 'Top 10' quedaron otras dos futbolistas españolas: la delantera del Barça Claudia Pina, que concluyó en la undécima posición; y Esther González, atacante del NJ/NY Gotham FC, que finalizó vigésima segunda en la lista. Entre otras representantes de la Liga F, la futbolista noruega del Barça Caroline Graham Hansen fue decimotercera; y la centrocampista escocesa del Real Madrid Caroline Weir, trigésima.

El discurso de la ganadora

"Buenas noches. Voy a improvisar un poco. Tercera vez aquí consecutiva, no sé muy bien qué decir. Increíble. Gracias a France Football en primer lugar por otorgarme el tercero. Perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras. Creo que ha habido un gran nivel este año. Compañeras que tengo aquí habéis hecho un gran año. Recibir esto de Iniesta, uno de mis ídolos desde pequeña. También con Xavi. Mi fútbol es en parte gracias a ellos".

"Gracias a la organización por mejorar cada año. Este es el primer año donde tenemos los mismos premios que el masculino y eso se agradece. La igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo. Hoy lo hemos conseguido. Al Barça, a Joan Laporta el presidente y la directiva, compañeros, staff... esto no lo conseguimos solas. Es gracias a un trabajo colectivo muy grande. Gracias al Barça, el club de mi vida".

"No me puedo olvidar de mi gente. De mis amigos... gracias a toda la gente que también están en casa, supongo que viéndome. A la familia. A toda la gente que me ayuda a ser cada vez mejor jugadora y mejor persona".

"Es increíble esta sensación. Nunca imaginé que iba a conseguir algo así".