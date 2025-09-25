Cani, exfutbolista de Zaragoza, se encuentra ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

El exfutbolista Rubén Gracia Calmache, conocido como Cani, ha sido ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

Rubén Gracia Calmache, exfutbolista zaragozano conocido como ‘Cani’, ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Zaragoza tras sufrir un ictus hace menos de dos semanas.

Tras sufrir un derrame cerebral, ha sido trasladado hasta la UCI donde mejora de manera “satisfactoria y progresiva” aunque sigue bajo una atención médica muy cautelosa, dado su estado delicado. Aunque su recuperación está siendo lenta, algunos medios como ‘El Periódico de Aragón’, han explicado que el deportista no tendrá secuelas permanentes.

El futbolista colgó las botas en 2017 tras 180 partidos a su espalda y 16 goles en toda su carrera. Inició su carrera profesional en su primer equipo de Primera División el 11 de mayo de 2002, contra el Barcelona. Fue un jugador clave para la recta final de esa temporada. En el Zaragoza siguió destacando tanto que fue fichado por el Villareal en 2006.

Ganador de la Copa del Rey y la Supercopa

En sus años de carrera fue ganador de una Copa del Rey en 2004 y una Supercopa. Sus siguientes pasos fueron en el Atlético de Madrid, equipo en el que permaneció durante la temporada de 2014-15, para después fichar por el Deportivo de La Coruña y finalmente regresó al club que le vio crecer como futbolista.