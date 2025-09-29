El tenista murciano se ha impuesto en semifinales al noruego por 3-6; 6-3; 6-4

Haciendo valer su número 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz avanza hacia su novena final consecutiva

TokioCarlos Alcaraz ya está en la final del Torneo de Tokio. El murciano, que se ha impuesto al noruego Casper Ruud cediendo el primer set (3-6; 6-3; 6-4), avanza a la que es su novena final consecutiva en el circuito ATP; la décima de la temporada.

Tras imponerse en el Coliseo Ariake, el oriundo de El Palmar, número 1 del ranking, se medirá en la final al estadounidense Taylor Fritz, quien ha logrado el pase tras vencer a su compatriota Jenson Brooksby.

Carlos Alcaraz, a por la final del Torneo de Tokio

Remontando tras un arranque errático, con hasta 15 errores no forzados en el primer set, el tenista español se recomponía justo a tiempo para terminar dando la vuelta al partido por completo. Tras ese inicio siendo menos preciso que de costumbre con su derecha, en el momento más tenso el murciano recuperaba sus mejores destellos para poner un punto de inflexión en el encuentro con un 3-0 para tomar la delantera en el segundo set.

El murciano terminaría por rematarlo con un 6-3 y con un Casper Ruud que comenzaba a verse sobrepasado por la solidez que había recuperado Alcaraz en su juego.

En la tercera manga, los dos ganaron cómodamente sus servicios hasta el cuarto juego, cuando Alcaraz cometió varios errores no forzados, uno en forma de doble falta, que le dieron dos pelotas de rotura al noruego. Sin embargo, una derecha cruzada y un buen segundo saque salvaron al murciano, que pudo mantener el servicio (2-2).

Con esa inercia positiva, Alcaraz asestó en el siguiente juego el golpe definitivo al partido, en forma de rotura primero, y consolidando el 'break' después. Así, tras mantener sus dos siguientes juegos al saque, el numero 1 del ranking acabó cerrando el partido por 6-4.

Ahora, tras alcanzar la décima final de la temporada, el español tendrá que superar a Taylor Fritz, quien en su duelo de semifinales superó en dos sets al también estadounidense Jenson Brooksby (6-4; 6-3) en una hora y 31 minutos de partido.