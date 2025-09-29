La extenista ha desvelado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado tres imágenes

Garbiñe Muguruza anuncia su retirada del tenis a los 30 años: "Suena muy fuerte"

Garbiñe Muguruza está de enhorabuena. La extenista ha anunciado que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con Arthur Borges.

El anuncio llega casi un año después de que la pareja contrajera matrimonio en octubre de 2024, y un año y medio después de que Muguruza comunicara su retirada del tenis profesional.

Muguruza ha recurrido a sus redes sociales para compartir la buena nueva, acompañada de tres imágenes junto a la palabra "familia".

En una de las instantáneas se la ve luciendo un bañador verde junto a una piscina, con su barriga prenatal visible, mientras que en otra aparece junto a su esposo y en una tercera posa con una mascota en el agua.

Aunque no ha revelado el sexo del bebé, ni de cuántos meses está, ni la fecha prevista del parto, su mensaje y las fotos sugieren que podría estar en el quinto mes de gestación.

Muchos seguidores y compañeros del mundo del tenis ya han reaccionado a la noticia, algunos como Ona Carbonell, Aryna Sabalenka o Caroline Garcia, entre otros.

Su relación

Muguruza y Arthur Borges se casaron en octubre de 2024 en una ceremonia íntima celebrada en Marbella, donde se comprometieron en la primavera de 2023, tras tres años.

Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto, aunque se han dejado ver juntos en algunos eventos, como durante la entrega de los Premios Laureus 2025.

La retirada del tenis

Garbiñe ya se había alejado progresivamente de la competición profesional desde principios de 2023, cuando jugó su último partido. Y en abril de 2024, en un acto celebrado en Madrid durante los premios Laureus, comunicó oficialmente su retirada. "Hasta aquí he llegado… He escrito mi propia historia, y es fantástica", aseguró entonces.

En aquel momento, reconoció que el tenis había sido su mundo durante muchos años, pero que quería explorar otras facetas de sí misma.

Tras el anuncio de su retirada, Muguruza pasó a asumir otros roles dentro del tenis: fue designada directora de las Finales WTA, convirtiéndose en la primera exjugadora en asumir esa responsabilidad.

Ahora, a punto de cumplir 32 años, la noticia de su embarazo da paso a una nueva etapa personal para Muguruza. Tras una carrera brillante -campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, y número uno del mundo ese mismo año en el US Open-, la tenista deja paso al rol de madre.