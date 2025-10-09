Vinicius Jr. ha pedido públicamente perdón a la 'influencer' Virginia Fonseca tras salir a la luz los rumores de una posible infidelidad

"No me avergüenza admitir que la descuidé", reza el comunicado publicado por el delantero del Real Madrid

La relación sentimental entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca era un secreto a voces. En las últimas semanas, los medios de comunicación brasileños confirmaban el noviazgo entre el futbolista y la presentadora de televisión e 'influencer'. Ellos mismos optaban por no esconderse y mostrar a través de las redes sociales la buena sintonía que tenían.

Ejemplo de ello era la visita de Virginia Fonseca al Estadio Santiago Bernabéu completamente equipada con ropa del Real Madrid para apoyar al futbolista brasileño. Ella misma publicaba este gesto de amor en sus redes sociales donde se la podía ver vistiendo una camiseta con el nombre de Vinicius Jr. mientras posa en uno de los palcos del estadio madrileño.

El perdón público de Vinicius Jr. a Virginia Fonseca

Pues bien, la relación entre el futbolista y la presentadora de televisión parece haberse ido al traste en las últimas horas. Los rumores lanzados desde varios medios de comunicación brasileños apuntaban a que este noviazgo se habría roto debido a una infidelidad que Virginia Fonseca descubrió por parte del delantero del Real Madrid.

Según han ido pasando las horas, estas informaciones parecían ser cada vez más veraces. Finalmente, era la propia Virginia Fonseca la que confirmaba a los micros brasileños que, actualmente, ya no estaba con el deportista. Contestando a las preguntas de una reportera brasileña, la presentadora de televisión zanjaba los rumores y desvelaba que su relación con Vinicius Jr. se había terminado.

Este 'culebrón' ha dado otro giro tras la confirmar Virginia Fonseca su ruptura con el delantero. Sorprendiendo a sus seguidores a través de las redes sociales, el futbolista del Real Madrid lanzaba un comunicado en el que pedía perdón a la que fuese su pareja. Vinicius Jr. escogía las historias de Instagram (aquellas publicaciones que desaparecen a las 24 horas de haberlas compartido) para disculparse con la 'influencer'.

Reconociendo que la había decepcionado y que la "descuidó", el delantero hacía un ejercicio de arrepentimiento ante sus más de 55 millones de seguidores y se dirigía a Virginia Fonseca.

No obstante, en su comunicado el futbolista dejaba claro que nunca había sido el novio de la influencer brasileña pese a las informaciones que apuntaban que ambos habían comenzado una relación sentimental.

"Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Recientemente viví una situación que me hizo reflexionar sobre mí mismo, reconociendo actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relación que quiero construir. Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable, una pareja increíble", comenzaba declarando el comunicado lanzado por el delantero del Real Madrid.

Por último, Vinicius Jr. lanzaba el perdón a Virginia Fonseca: "Aunque aún no éramos pareja oficialmente, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que la descuidé, no respondí de la mejor manera y la decepcioné. Por eso, quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una relación verdadera solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciar todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto".

La respuesta de Virginia Fonseca al delantero del Real Madrid

Por su parte, Virginia Fonseca no ha querido pronunciarse directamente sobre este comunicado en el que ella es la principal aludida. A través de sus historias de Instagram, la 'influencer' brasileña ha estado enseñando cómo es día a día con sus tres hijos pequeño.

Lo único que ha compartido que podría ser en alusión al perdón recibido por parte de Vinicius, es una publicación religiosa en la que apunta que "entrega su camino a Dios y cada decisión que tome será según su voluntad".