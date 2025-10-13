Compartir







Rafa Mir se ha acogido a su derecho de no declarar tras su comparecencia vía telemática ante la jueza de Llíria que instruye la causa para evitar poder caer en posibles contradicciones con su testimonio inicial. El delantero cedido en el Elche CF está procesado por un presunto delito de agresión sexual "empleando violencia" contra una joven de 21 años en su domicilio en Bétera, que habrían ocurrido el 1 de septiembre de 2024 cuando militaba en el Valencia CF.

Tanto él como Pablo Jara, a quien también denunció otra joven por agresión sexual, tenían que declarar este lunes en la plaza número ocho de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria. Sin embargo, ambos solicitaron declarar por videoconferencia desde los despachos de sus defensas, como finalmente ha sido, según publica ‘Las Provincias’.

El juzgado que procesó a los jóvenes, dictaminó la existencia de "indicios y no meras sospechas" que apuntan a dos episodios de presunta agresión sexual con uso de violencia contra la joven denunciante de 21 años, por lo que procesó a Rafa Mir y a Pablo Jara y les citó a comparecer este 13 de octubre. Además, impuso una fianza de 12.500 euros al primero y otra de 5.000 euros a su amigo Pablo Jara.

Rafa Mir negó los cargos tras su detención

Cabe recordar que Mir fue detenido cuando se encontraba cedido por el Sevilla FC al Valencia CF. La denuncia fue interpuesta por una mujer a la que conoció la madrugada del 1 de septiembre, en un encuentro en el que también estaban presentes el futbolista Pablo Jara y una amiga de la denunciante, quien también denunció a Jara por presunta agresión sexual.

Tras su detención y declaración en el juzgado, donde el jugador negó los cargos alegando que las relaciones fueron consentidas, Mir quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

No obstante, actualmente, el jugador está sujeto a medidas cautelares estrictas, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de contacto con la denunciante y la otra mujer que denunció a Jara, y obligación de firmar semanalmente en sede judicial.

El Valencia CF impuso una sanción económica al delantero y tras finalizar la temporada regresó al Sevilla, que lo cedió este curso al Elche CF, club en el que, con tres tantos, se ha convertido en una pieza clave del buen arranque del curso 2025-26 del conjunto de Eder Sarabia.