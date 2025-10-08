El futbolista, actual jugador del Elche en calidad de cedido por el Sevilla, tendrá que acudir a declarar el próximo 13 de octubre en calidad de procesado
Los hechos se remontan al pasado 1 de septiembre de 2024
Rafa Mir, futbolista murciano de 28 años y actualmente jugador del Elche CF en calidad de cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión sexual “empleando violencia” por unos hechos que se remontan al pasado 1 de septiembre de 2024, cuando jugaba también como cedido en el Valencia.
Si bien el jugador siempre ha defendido su inocencia, tal como recoge El Demarque y como ha adelantado el medio Las Provincias, ha sido procesado y tendrá que acudir a declarar el próximo 13 de octubre.
Además, también ha sido procesado su amigo Pablo Jara.
