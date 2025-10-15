Diez camisetas de las San Silvestre Vallecana 2025 incluirán un ‘Golden Ticket’ con inscripción vitalicia para la emblemática carrera madrileña del 31 de diciembre

El diseño, firmado por Alejandro Parrilla, combina color granate, estilo Doodleart y tejidos reciclados que reflejan el lema “La carrera de todos”

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana presentó este martes el diseño y color de la camiseta oficial de su edición 2025, creada por el diseñador Alejandro Parrilla, conocido por sus colaboraciones con grandes marcas y por ser un habitual participante de la prueba del 31 de diciembre en las calles de Madrid.

La principal novedad de esta edición es que diez camisetas esconderán un premio especial entre las más de 40.000 unidades distribuidas.

Tres versiones distintas del diseño

Inspirada en el lema de este año, “La carrera de todos”, la camiseta busca reflejar “la diversidad, la energía y la unión de todos los públicos que conforman la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana: desde quienes se estrenan hasta quienes acumulan décadas cruzando la meta”, según explicó la organización en una nota de prensa.

En la parte frontal, la prenda muestra un dibujo al estilo ‘Doodleart’, con referencias a la historia de la carrera y a los distintos tipos de corredores. Este año no existirá un único modelo, sino tres versiones distintas que se entregarán de forma aleatoria a los participantes. Todas comparten los elementos comunes de la camiseta oficial, color granate, líneas dinámicas y guiños a Madrid, pero presentan variaciones gráficas que “simbolizan la pluralidad de estilos y formas de vivir la carrera”.

Diez camisetas con premio vitalicio

Como guiño adicional, diez de las más de 40.000 camisetas incluirán un detalle oculto: las denominadas “Golden Ticket”, con las que los afortunados ganarán una inscripción vitalicia para la San Silvestre Vallecana.

El modelo de este año ha sido desarrollado por la marca Boomerang, de El Corte Inglés, y mantiene el estándar técnico de las últimas ediciones: tejido 100 % reciclado, ligero, transpirable y de secado rápido, con costuras planas para reducir el roce durante la carrera. Su corte ergonómico está pensado para adaptarse a todo tipo de corredores, reforzando el espíritu inclusivo del lema “La carrera de todos”.

Presentación con presencia internacional

El acto de presentación contó con la presencia del Comité de Dirección de Nationale-Nederlanden España, encabezado por su CEO, Carlos González Perandones, y con la asistencia, por primera vez, del CEO Insurance International del Grupo NN, Frank Eijsink, junto al fundador de la carrera, Antonio Sabugueiro.