Maitena Berrueco 10 OCT 2025 - 15:02h.

Transcurre por las tres cimas más emblemáticas: Gorbea, Anboto y Aizkorri

El pequeño pueblo vasco que una vez al año es capital mundial del trail running con la mítica 'Zegama-Aizkorri'

Compartir







Vitoria-GasteizEuskadi acoge este fin de semana uno de esos retos que por sus dimensiones épicas es solo apto para los más aguerridos deportistas. Se trata de la ‘Hiru Haundiak’, (Los tres grandes, en castellano), una prueba de gran fondo por montaña, que se celebra cada dos años, y que cuenta en esta XXIV edición con un recorrido de 101 kilómetros, más 10.000 metros de desnivel y un plazo máximo de 24 horas para completarlo. Ahí es nada. La salida es este sábado 11, a medianoche.

1.000 corredores participan este año en la histórica prueba de montaña, “pionera entre las carreras de gran fondo por montaña de todo el Estado”, y que recorre las tres cimas más altas del País Vasco. En esta ocasión, la prueba incluye “mejoras en algunos pasos y cambios en la señalética”, pero además a los participantes les aguarda una sorpresa: la carrera cambia de sentido y, por tanto, la salida se tomará en Asparrena y la meta estará en Zuia

Desde su primera edición, allá por 1987, esta mítica carrera de montaña recorre las tres cumbres más emblemáticas de los montes vascos, como son Gorbea (Álava), Anboto (Vizcaya) y Aizkorri (Guipúzcoa), atravesando tres parques naturales y los tres territorios históricos de Euskadi.

Cambio de sentido

En 2025, la XXIV edición incluirá una novedad, ya que se invierte el sentido habitual de la carrera de montaña. La salida, que antes partía de Murgia y llegaba a Araia, ahora se dará en Araia (Asparrena) y la meta se situará en Murgia (Zuia). Este cambio deja para el final de la prueba la parte más dura.

PUEDE INTERESARTE El reto de Beñat García para visibilizar la fibromialgia: 200 kilómetros corriendo durante 40 horas por toda Guipúzcoa

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Es la carrera de gran fondo referente en el País Vasco, una prueba que todo amante de la montaña y corredor/a de trail quiere hacer. Es una de las pruebas de ultradistancia de mayor exigencia y popularidad del Euskadi en la que miles de personas aspiran a participar en un entorno natural único con el que disfrutar en un ambiente de escrupuloso respeto medioambiental”, define Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital Fundazioa, entidad patrocinadora de la carrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No es una exageración, pese a la dureza de la prueba, más de 3.000 personas se postularon para participar este año en la ‘Hiru Haundiak’, solo mil lograron hacerse con uno de los dorsales que la organización sorteaba.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Avituallamiento y material obligatorio

Esos mil corredores saldrán este sábado 11, a medianoche, desde Araia hacia el Aizkorri (1.523 metros), la organización calcula que la subida al Anboto (1.331 metros) se producirá aún de noche, sobre las 06.20 de la mañana. Dos horas más tarde, les espera la última de las tres cumbres, el Gorbea (1.481 metros).

500 voluntarios se encargarán de que la histórica carrera por las tres cimas más altas de Euskadi transcurra sin incidentes. Además, la organización exige a los participantes, un listado de material obligatorio, que incluye: