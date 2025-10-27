Rocío Martín 27 OCT 2025 - 11:38h.

El joven llevaba seis años en el equipo aragonés

El Real Zaragoza ha compartido un comunicado lamentando la muerte de su canterano

ZaragozaEl fútbol aragonés está de luto. Jorge Casado, canterano del Real Zaragoza, ha fallecido a los 15 años de edad en circunstancias que por el momento se desconocen.

El medio local Sport Aragón ha compartido la trágica noticia. El joven llevaba seis años en la Ciudad Deportiva aragonesa tras ingresar procedente del CD Ebro, y se había convertido en un deportista prometedor.

El Real Zaragoza suspende la actividad de su fútbol base

El Real Zaragoza ha compartido un comunicado lamentando la muerte de su canterano: "Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge", compartía el club.

"Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza", añadía el club.

Además, el equipo ha anunciado la suspensión total de la actividad de su fútbol base durante este lunes, en señal de duelo y de respeto a la familia del fallecido: "El Real Zaragoza ha decretado este lunes como día de luto oficial tras el fallecimiento de su jugador de cantera Jorge Casado Roche a los 15 años de edad. La Ciudad Deportiva, devastada ante la trágica noticia, paralizará por completo su actividad y el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento."