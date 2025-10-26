Jenifer Moreno 26 OCT 2025 - 12:32h.

Lamine Yamal ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram donde hace un repaso de su carrera

Horas antes de un partido que promete ser de alto nivel, el jugador blaugrana ha recordado su gol en el Bernabéu en la pasada Liga

Compartir







Lamine Yamal ha vuelto a incendiar las redes sociales horas antes del encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona. El jugador culé, que hace unos días aseguró que en el Real Madrid "roban, se quejan...", ha vuelto a elevar la temperatura del ambiente antes del clásico con sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram.

Horas antes de un partido que promete ser de alto nivel, el jugador blaugrana subió un vídeo a sus ‘stories’ de Instagram en el que hace un breve recorrido de su carrera y recuerda su gol en el Bernabéu en la pasada Liga.

Además, el vídeo incluye un texto narrado con tono motivacional: "El jugador que sale del barrio, no compite por fama. Compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por ego. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio".

Para finalizar, se incluye la frase que Lamine Yamal pronunció: "El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo".

Después del vídeo, la joven estrella del Barça subió una fotografía de su celebración tras marcar un gol en el Bernabéu, con los aficionados del Real Madrid en la grada abucheándole mientras él, de espaldas, señala su dorsal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Real Madrid se mantiene al margen

Tras las publicaciones, que han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, el Real Madrid ha decidido mantenerse al margen.

En rueda de prensa, el técnico Xabi Alonso, ha decidido no pronunciarse: "No voy a entrar yo, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos y lo que tenemos por delante en el partido, cómo queremos jugarlo. Es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las declaraciones de Lamine Yamal: "El Real Madrid roba"

Estas publicaciones llegan 48 horas después de sus palabras en el ‘Chup Chup’ de la ‘Kings League’, donde afirmó que “el Real Madrid roba, se quejan todo el rato, hacen cosas…” y recordó orgulloso el 0-4 del FC Barcelona en el Bernabéu.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Entonces, estas palabras no sentaron bien al vestuario del Real Madrid. Los jugadores las interpretaron como una "falta de respeto" y una muestra de Lamine Yamal "no maneja los códigos más básicos entre profesionales", según informó el diario ‘Marca’.