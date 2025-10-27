Ochotorena ha fallecido tras una larga enfermedad que le fue detectada el año pasado

Además de su trayectoria en activo como guardameta, se consagró después como uno de los mejores entrenadores de porteros del mundo

Luto en el fútbol español por la muerte de José Manuel Ochotorena, mítico guardameta de la selección, del Valencia C.F. y el Real Madrid, entre otros, a los 64 años y tras una larga enfermedad que le fue detectada el pasado año.

Su fallecimiento ha sido comunicado por el conjunto che, que ha lamentado su marcha recordando su legado tanto cuando jugaba en activo como después, convirtiéndose en uno de los mejores preparadores de porteros del mundo.

El comunicado del Valencia por la muerte de José Manuel Ochotorena

“Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española”, recuerdan.

“Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero. Descanse en paz”, se despide el conjunto che.

El mensaje del Real Madrid por el fallecimiento de José Manuel Ochotorena

De igual modo, también el Real Madrid, –en el que Ochotorena debutó en 1982 y con el que levantó tres títulos ligueros, una Copa y dos Copa de la UEFA–, se ha despedido del que un día fuese su guardameta.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, uno de los porteros históricos de nuestro club”, arranca el comunicado del combinado madridista.

“El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte. Ochotorena defendió la camiseta del Real Madrid durante 6 temporadas, desde 1982 hasta 1988, en las que ganó 2 Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga”, recuerdan, repasando su trayectoria también tras el paso por el club.

“Además del Real Madrid, jugó en el Valencia, el Tenerife, el Logroñés y el Racing de Santander. Con el Valencia, ganó el Trofeo Zamora en la temporada 1989-1990. Formó parte de la selección española en el Mundial de Italia en 1990”, recuerdan, antes de destacar también su trayectoria cuando dejó de ser portero en activo.

“Ochotorena también desarrolló una gran trayectoria como entrenador de porteros, en clubes como el Valencia y el Liverpool, así como en la selección española (2004-2021), con la que ganó 1 Mundial y 2 Eurocopas”.

“El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo”, concluye el comunicado, que cierra su despedida con un “descanse en paz.