La urgencia médica que sufrió el aficionado del RB Leipzig tuvo lugar accediendo al LEAG Energie Stadion

El club ha expresado sus condolencias y el pésame a la familia

El RB Leipzig ha confirmado la muerte de un aficionado en el hospital tras haber sufrido una urgencia médica al acceder al LEAG Energie Stadion para ver el partido frente al Energie Cottbus en la ronda dos de la DFB-Pokal (Copa de Alemania), saldado con un 1-4.

"Trágicamente, se produjo una emergencia médica al entrar al estadio sin intervención externa. Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento en el hospital del aficionado del RB Leipzig en cuestión", ha transmitido el propio club durante su narración 'online' del encuentro.

El club quiso reducir la cobertura del partido por respeto

"Por este motivo y por respeto a la familia, reduciremos al mínimo la cobertura en directo desde Cottbus. En este momento, el fútbol pasa a un segundo plano", añadió en su narración.

"Les pedimos su comprensión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia", finalizó el breve mensaje del Leipzig durante su cobertura en línea.