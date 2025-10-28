Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Gonzalo Barquilla 28 OCT 2025 - 12:26h.

Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, ha atropellado mortalmente a un anciano de 81 años este martes

El portero suplente del Inter de Milán, el español Josep Martínez, ha atropellado mortalmente a un anciano de 81 años que usaba una silla de ruedas cerca cerca de las instalaciones del club neroazzurro, según informan medios italianos.

Los hechos han ocurrido este martes poco antes de las 10:00 horas en Via Bergamo, cerca de Fenegrò, en la zona de Como, tal y como recogen fuentes como 'Corriere della Sera'. Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato y se envió un helicóptero, pero los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del varón.

Los Carabinieri investigan el atropello

Martínez, de 27 años, resultó ileso, pero se encuentra en estado de shock y no fue trasladado al hospital. Los Carabinieri de Cantù, que acudieron al lugar para realizar las investigaciones, están trabajando en la reconstrucción del accidente para esclarecer lo ocurrido.

El hombre viajaba solo en su silla de ruedas eléctrica cuando fue atropellado repentinamente, sufriendo graves traumatismos y lesiones. Según informa 'La Repubblica', el varón pudo haberse sentido indispuesto, lo que le habría llevado a cambiar de dirección, invadiendo el carril contrario, aunque este extremo está por confirmar.

El Inter cancela una rueda de prensa programada

Josep Martínez, que ha llegado a ser internacional absoluto con España, es suplente de Yann Sommer. Esta campaña, con el Inter, el guardameta de Alzira (Valencia) solo había disputado hasta la fecha dos partidos de Serie A (dos victorias; 2-1 frente al Sassuolo y 0-2 ante el Cagliari). El joven pasó por la cantera del Barça, por la UD Las Palmas, el Leipzig y el Génova antes de recalar en su actual equipo.

La rueda de prensa del entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, prevista para las 14:00 horas, antes del partido del miércoles contra la Fiorentina, ha sido cancelada en señal de duelo.