El exfutbolista Robinho fue sentenciado a nueve años de prisión debido a un delito de agresión sexual colectiva

Robinho ha desmentido algunos rumores que se han generado sobre su trato en prisión

El exfutbolista Robson de Souza, más conocido como Robinho, que fue sentenciado en 2017 a nueve años de prisión por un delito de agresión sexual colectiva, ha concedido una entrevista en la que ha narrado cómo es su día a día en la cárcel. Asegura que siempre ha mantenido la "cabeza fría” y ha descartado que tenga ningún tipo de beneficio en la Penitenciaria II de Tremembé en São Paulo, Brasil, donde cumple condena.

Se trata de un delito de agresión sexual colectiva que tuvo lugar en enero de 2013 en una discoteca de Milán.

Se encuentra en una prisión en Brasil

Desde marzo de 2024, el exjugador cumple condena en la prisión Penitenciaria II de Tremembé en São Paulo, Brasil, también conocida como "la cárcel de los famosos".

Ahora, el Consejo Comunitario Taubaté, creado por el juez Sueli Zeraik para apoyar al Poder Judicial, ha publicado un vídeo en redes sociales con tal de contar historias reales en Tremembé. En concreto, Robinho ha desmentido algunos rumores que se han generado sobre su trato en prisión.

Asegura no tener beneficios

"Nunca he tenido ningún tipo de beneficio. Las visitas son los sábados o domingos. Cuando mi esposa no viene sola, viene con mis hijos. Las visitas son iguales y el trato es el mismo para todo", ha explicado.

También ha establecido que no recibe ningún tipo de trato especial: "Mi dieta, mi horario de sueño, todo es igual que el de los demás reclusos. Nunca he comido nada diferente, nunca he recibido un trato diferente. Cuando llega la hora de trabajar, hago todo lo que hacen los demás reclusos. Si queremos jugar al fútbol, está permitido los domingos, cuando no hay trabajo".

Desmiente ser un líder carcelario

El exjugador ha declarado que "han estado diciendo mentiras de que soy un líder carcelario o de que tengo problemas psicológicos. Nunca he tenido eso, nunca he tenido que tomar medicamentos, gracias a Dios".

Robinho ha explicado que, aunque es difícil estar en prisión, "gracias a Dios" siempre ha mantenido la "cabeza fría" y ha actuado como cualquier recluso.

Además, ha subrayado que el objetivo de la estancia en la cárcel de Tremembé es "reeducar, resocializar a quienes han cometido errores". Y ha negado tener cualquier posición de liderazgo: "Aquí, los guardias son los que mandan, como ya les dije, y nosotros, los internos, sólo obedecemos".