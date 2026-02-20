El presunto asesino también hirió a un agente de la Guardia Civil, cuyos efectivos tuvieron que abatirlo tras oponerse a la detención con una "violencia extrema"

El municipio tinerfeño de Arona permanece sobrecogido por el estremecedor crimen que ha sacudido a la localidad en plena madrugada de este viernes 20 de febrero. Eran la 1:00 cuando los gritos desesperados de una mujer daban la voz de alarma, provocando que los vecinos diesen el aviso a las autoridades: un niño de 10 años acababa de ser asesinado, presuntamente, por su propio padre. La madre del pequeño, también atacada por el agresor, quedó gravemente herida, pero cuando los agentes llegaron seguía con vida y fue trasladada inmediatamente a un hospital, donde ha sido ingresada precisando operación, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El escenario que encontraron los agentes al llegar era completamente desolador: el menor yacía sin vida en el interior de la vivienda, localizada en Cabo Blanco, con una herida por arma blanca en la cabeza. La madre, por su parte, se encontraba, –en palabras del delegado del Gobierno en Canarias–, en un estado “tremendo, espantoso, con heridas en sus extremidades”.

El presunto asesino, con extrema violencia, agredió también a un guardia civil

Al llegar allí, los agentes de la Guardia Civil también encontraron al agresor, de unos 35 años. Presentaba un estado de alteración “tremenda”, mostrando una "violencia extrema" también frente a los efectivos de la Benemérita. Tanto fue así que, en el intento de reducirle, el presunto asesino, que portaba en su mano un machete que habría utilizado en el crimen, hirió a uno de los agentes, por lo que tuvieron que emplear sus armas reglamentarias para abatirlo.

Según ha explicado el delegado del Gobierno en Canarias, el efectivo del Instituto Armado fue alcanzado en uno de sus brazos, en el borde de su chaleco antibalas, por lo que ha tenido que ser operado, pero "está fuera de peligro” y “no hay riesgo para él".

No había antecedentes del asesino y no estaba en el sistema VioGén

El crimen se investiga ya como un caso de violencia machista y violencia vicaria. No obstante, y aunque todo apunta a ello, tanto fuentes policiales como desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) han hecho constar que en los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el presunto asesino y tampoco tenía antecedentes penales.

“No había antecedentes VioGén”, ha subrayado también el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien a este respecto ha precisado que lo que hay registrado son cuestiones "muy menores y, de hace bastantes años", relacionadas con "algo de droga, pero de temas administrativos", por lo que matizó que es "nada relevante en relación" a los hechos ocurridos.

Ante lo ocurrido, Anselmo Pestana ha reflejado el “shock” que todos sufren por este caso “dramático” ante el que ha vuelto a lamentar los “datos terribles” de la violencia de género.

Lamentando que ya son más de 1.300 y 60 menores -–a falta de confirmar al menor de Arona–, asesinados por violencia de género, ha recordado que también son más de 500 los huérfanos desde que se tienen datos –de mujeres desde el 2003 y de menores desde 2013–.