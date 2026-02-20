Celia Molina 20 FEB 2026 - 12:43h.

El actor, conocido mundialmente por su papel en 'Anatomía de Grey', ha fallecido por los efectos de la ELA a los 53 años de edad

Así es la familia de Eric Dane, el actor de 'Anatomía de Grey' fallecido por ELA: de su última novia a sus dos hijas adolescentes

Eric Dane, el actor que dio vida al "macizo" doctor Sloan en 'Anatomía de Grey', falleció la tarde del pasado jueves 19 de febrero tras menos de un año luchando contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica). En abril de 2025, el mítico intérprete hizo pública su enfermedad, sin ser capaz de procesar aún que su final - dada la poca esperanza de vida de esta patología que afecta a las células motoras - estaba cerca. Dane aseguró entonces que lucharía "hasta el último aliento" por ver crecer y casarse a sus dos hijas adolescentes, pero el imparable avance de la ELA ha sido más fuerte que sus deseos.

Tristemente, su familia ha informado de su muerte con un escueto comunicado, en el que aseguran que murió rodeado de cariño: "Con gran pesar, comunicamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo", han dicho. Y la prensa estadounidense se ha fijado en un detalle que no debe pasar desapercibido.

El actor nunca se divorció oficialmente de su mujer

Eric Dane y Rebecca Gayheart se casaron en 2004 y su matrimonio duró 14 largos años. Fruto de su relación nacieron sus dos hijas, Billie y Georgia, que se llevan tan solo un año de diferencia y que, actualmente, tienen 15 y 14 años, respectivamente. El actor y su esposa decidieron separarse en 2018, llegando incluso a presentar una demanda de divorcio para hacerlo oficial. Sin embargo, más tarde decidieron volver a intentarlo y nunca firmaron los papeles de su separación.

La revista 'Hola!' recuerda que, en marzo de 2025, el actor retiró la solicitud de divorcio, poco antes de dar a conocer su diagnóstico de ELA, queriendo mantener su estatus de matrimonio legal, para facilitar los trámites de la herencia en pro de la situación económica de sus hijas y de su todavía mujer. Esto implicaría que, como viuda, Gayheart heredaría la "propiedad común", los bienes adquiridos durante el matrimonio, con ventajas fiscales, y sus dos hijas serían las principales herederas de su cuantioso patrimonio.

Su esposa heredará la propiedad y tendrá ventajas fiscales

Según el mismo medio, el patrimonio neto de Eric Dane se estimaba en unos 7 millones de dólares (unos 6 millones de euros), proveniente de su participación en series como 'Embrujadas', 'Anatomía de Grey' o 'Euphoria' y películas como 'Marley & Me', 'Historias de San Valentín' o 'X-Men: La decisión final'. Trabajos en los que conoció a muchos y queridos compañeros, como Patrick Dempsey o Alissa Mylano, que ya se han pronunciado en las redes sociales sobre tan dolorosa pérdida.

Rebecca sigue siendo, por tanto, su cónyuge, (ahora su viuda), a pesar de que el actor apareció el verano pasado en la alfombra roja de su última producción acompañado de una mujer rubia llamada Janell Shirtcliff, con quien llevaba saliendo intermitentemente desde hacía tres años. Su esposa había llegado con él a "una nueva normalidad", en la que aceptaba las relaciones de su exmarido, aunque no estuvieran oficialmente divorciados:

"Como saben, mi familia y yo hemos llegado a una nueva normalidad. Y nos ha costado un poco acostumbrarnos. No os voy a mentir, no ha sido fácil. Pero creo que lo emocionante es lo que nos viene ahora. Eric y yo somos amigos y estamos haciendo todo lo posible por criar a nuestros hijos y mantener una familia, aunque no estemos casados. Legalmente seguimos casados, pero separados", explicó y, de hecho, ella ha sido uno de los mayores apoyos de el intérprete durante su dura enfermedad.