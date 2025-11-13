Kai ha debutado en el circuito profesional de golf femenino LPGA Tour, con un premio de 3,2 millones de dólares

Kai Trump es muy activa en redes sociales con millones de seguidores

Kai Trump, la nieta mayor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha debutado este jueves en el circuito profesional de golf femenino LPGA Tour, con un premio de 3,2 millones de dólares.

"Mi sueño ha sido competir con los mejores en el mundo", agregó la joven de 18 años, quien recibió una invitación del patrocinador para participar en el torneo Annika, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club, en Belleair (Florida).

El torneo, considerado uno de los más prestigiosos, contará con la presencia de la estrella de la WNBA Caitlin Clark.

Último año de bachillerato

La hija mayor del primogénito del magnate, Donald Trump Jr., estudia el último año de bachillerato, empezará el próximo año sus estudios en la Universidad de Miami y se unirá a su equipo de golf, anunció recientemente en su perfil de Instagram.

La joven ha competido en torneos de aficionados a nivel nacional con la American Junior Golf Association (AJGA) y actualmente ocupa el lugar 461 en el ránking.

Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, más de 1,3 millones de suscriptores en YouTube y su propia marca de ropa para deportistas, Kai Trump es conocida por publicar vídeoblogs jugando al golf o asistiendo a eventos de la Casa Blanca con frecuencia, en los que su abuelo tiene un gran protagonismo.