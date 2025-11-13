David Cacho 13 NOV 2025 - 09:17h.

Las especulaciones del vínculo entre Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein sobrevuelan al presidente de EEUU desde hace años, cuando el republicano era un millonario despreocupado que aparecía rodeado de mujeres en fotos y vídeos. Ahora la publicación de otros correos electrónicos vuelven a salpicar a Trump que siempre ha negado que participara en su red de abusos sexuales a menores y que ve una maniobra de los demócratas para empañar la reapertura del Gobierno.

Los nuevos correos que han sido filtrados a los medios revelen que Trump conocía la trama de prostitución con menores organizada por Epstein y que además participaba en ella. En uno de los mensajes, el fallecido Epstein asegura que el republicano que pasó horas en su mansión con una de sus víctimas.

Trump ha salido rápidamente al contraataque y desde su red social ha acusado a los demócratas de difundir "un bulo" para empañar la reapertura del Gobierno, tras 40 días sin funcionar.

"Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa", ha escrito el presidente de EEUU.

Las imágenes de Trump y Epstein de fiesta en los 90, rodeados de chicas jóvenes, sin embargo parecen confirmar lo que dicen los correos electrónicos no difundidos de Epstein. De momento, han hecho públicos tres. El primero se lo dirige a su pareja y conseguidora Ghislaine Maxwell, ahora en prisión en el que le dice que Trump estuvo horas en su mansión con una de sus víctimas.

Trump prometió publicar los mensajes de Jeffrey Epstein pero no ha cumplido

El nombre está tachado, pero la propia Casa Blanca asegura que se trata de Virginia Giuffre, la mujer de la que supuestamente abusó Andrés Mountbatten Windsor cuando la chica tenía 17 años y cuyo suicidio y memorias han acabado por quitarle el título de príncipe.

La Casa Blanca lo hizo público, porque el mail es de 2011 y ya Giuffrey tenía 28 años; además ella siempre ha declarado que no creía que Trump estuviera involucrado en abusos.

Los otros dos correos son a un periodista al que Epstein asegura que Trump estaba al corriente de todas sus actividades. Y le pide que se guarde esto para protegerle a él o hundir al presidente si procediera.

Elon Musk al caer en desgracia reveló en redes que Trump aparecía en la lista Epstein, un documento que Trump prometió publicar en campaña electoral y que luego dijo que no existía, causando la indignación de gran parte de su base electoral.

Trump trata de salir al paso a la ofensiva demócrata del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes que ha publicado tres correos electrónicos de Epstein en los que afirmaba que el actual presidente estadounidense "pasó horas" con una de las víctimas y que "sabía lo de las chicas".

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000 fue descubierto ahorcado en su celda poco antes de ser juzgado, un hecho que ha alentado toda clase de especulaciones sobre su muerte. Este hombre, acusado de corrupción de menores se codeó con importantes personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y Donald Trump.