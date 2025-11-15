Redacción Uppers 15 NOV 2025 - 17:00h.

Es la primera imagen del ‘Pelusa’ vestido con la camiseta del FC Barcelona justo después del Mundial

La venta de los cromos deportivos aumentó en un 50% durante el primer trimestre de 2025 frente a los datos de 2024, según el portal ‘TodoColección’. Estas cifras se resumen en 60 y 75 millones de euros anuales. Entre los más codiciados se encuentra la lámina de Diego Armando Maradona de la temporada 1982-1983.

Es la primera imagen del ‘Pelusa’ vestido con la camiseta del FC Barcelona, justo después del Mundial, cuando registró 23 goles en 35 partidos y ganó la Copa del Rey contra el Real Madrid.

El precio desorbitado del cromo de Maradona

La estampa se puede conseguir por 3.500 euros por su condición ‘ultra rara’. Se trata de una pieza de coleccionistas porque el álbum completo de ‘Ediciones Este’ de la misma temporada se puede encontrar por 170 euros. La clave de este cromo es que es una colaboración entre la editorial y la empresa de bollería centrada en la plantilla azulgrana.

Aunque su precio es desorbitado, esta estampa no es la más cara de todas. Con el paso de los años, han ido apareciendo nuevas colecciones como 'Megacracks' en la temporada 2002-2003, o 'Adrenalyn', en la 2009-2010. Aunque los más encarecidos suelen ser los más antiguos, ya que se consiguen por mayores pujas.

¿Cuál es el cromo más caro hasta ahora?

Y es que muchos de ellos adquieren valor por el contexto social en el que suceden. Es lo que ocurrió con la ‘figurita’ de Luis Rubiales de la temporada 2004-2005, cuando jugaba para el Levante, que se podía encontrar por 850 euros de segunda mano.

Otro ejemplo es el cromo de Camacho con el Real Madrid de la temporada 1974-1975, el cual llegó a alcanzar los 1.250 euros. Pero ninguno ha llegado a tener el precio del primer cromo de Leo Messi con la camiseta del primer equipo del FC Barcelona, en la 2004-2005: se llegaron a pedir hasta 5.000 euros. Desde su salida del club, ahora se encuentra por 1.990 euros en Ebay.