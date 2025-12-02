Lamine Yamal, sin miedo a nada salvo al teórico del carnet de conducir: "Desde la ESO no estudio"

"Es difícil porque al final llevo mucho tiempo sin estudiar desde que he dejado la ESO", dice Lamine Yamal.

"No tengo prisa, pero sí quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo", dice el joven de 18 años, ya un crack.

Lamine Yamal va a tener que volver a estudiar, aunque sea para un examen teórico de conducir, ahora que ha cumplido los 18 años. "Es difícil porque al final llevo mucho tiempo sin estudiar desde que he dejado la ESO, entonces tengo que empezar con el teórico y pues poco a poco", explica. "No tengo prisa, pero sí quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo", admitió durante una entrevista con la CBS, donde desveló algunos de los aspectos de su vida más allá de los meramente futbolísticos.

Así, aparte de estudiar para el examen de conducir -no quiere Lamine un coche lujoso, aunque cree que lo elegirán más sus amigos- el joven reconoce que el pilar fundamental en su vida, a la persona que le hace caso es a su madre. Tanto, que temió volver a casa tras unas largas vacaciones en las que temía, como cualquier joven de 18 años, la reacción de su madre. Lo dijo Lamine reconociendo también que nunca va a ser un joven normal de 18 años, copando portadas y rodeado de prensa. Sabe que la fama le va a perseguir, pero reconoce que la Play y comer con su hermano en pequeño en casa le hace sentirse más normal. "Enciendo la tele y me veo. Salgo y veo a un chico con mi camiseta". Y así es difícil ser normal.

Su madre, la persona a la que hace caso

Pero cómo vive un crack mundial en su día a día. "Todos en mi círculo me dicen que no. Si digo que quiero salir, me dicen que no. Si quiero ir a comer, me dicen que no. La pregunta es a quién le hago caso. Le hago caso a mi madre", señala. Es decir, al final la madre es la "reina".

El joven reconoce que sus raíces también le permiten tener los pies en el suelo. "Como muchos barrios sin recursos, Rocafonda está olvidada. No somos Sarrià ni Passeig de Gràcia. Somos quienes somos y con eso nos basta. Esos barrios más ricos se recuerdan porque de ellos proviene gente importante. Luchamos al máximo para vivir bien y lo disfrutamos juntos. Sabemos de dónde venimos y estamos orgullosos de ello. En mi barrio jugábamos por diversión y todos queríamos ser futbolistas, pero nadie esperaba triunfar".

Esa idea de la diversión, sigue siendo clave en su vida, por eso no siente, dice, la presión. La que sí sintieron sus padres cuando le tuvieron. "Yo siento que mis padres sí han tenido presión. Eran jóvenes, me tenían a mí. Tienes que sacar adelante la familia, el trabajo, hacer que tu hijo esté feliz, comprarles sus regalos. Eso sí que es presión y de la mala". Ahora él solo, siendo una estrella, tiene presión para sacarse el teórico del carnet de conducir.