Ha pasado un año desde que Rafael Nadal se retirara del mundo del tenis. El mallorquín es sin duda uno de los deportistas españoles más aplaudidos de todos los tiempos. Esa posición le otorga sin duda una voz autorizada más allá del tenis y en diferentes deportes.

Su �éxito mediático comenzó con la mayoría de edad recién cumplida. “Llegó a finales de 2004, cuando ganamos la Copa Davis en Sevilla. Puedes tener un éxito mundial o uno más local. Mi evolución siempre estuvo ligada a tener éxito a distintas edades. Cuando llegó el éxito profesional, estaba preparado para asumirlo”, dijo el tenista durante su charla con Jorge Valdano en el programa ‘Universo Valdano’ de Movistar +.

Aquel año 2004 fue el inicio de una exitosa carrera que comenzó muy pronto. Un modelo que se sigue repitiendo en más deportistas de otras disciplinas, como es el fútbol y en el que la fama y la gran presencia mediática puede poner en juego el trabajo hecho. Es el caso de Lamine Yamal, que con solo 18 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados.

Nadal no ha querido perder la oportunidad del programa de Jorge Valdano para ofrecer un consejo al delantero del FC Barcelona. El extenista habló de la importancia de tener un círculo cercano y de confianza que ayude a gestionar la fama y mantener una mirada crítica.

“Que se rodee de gente que le ayude, gente que quiera lo mejor para él. Espero que él sea lo suficientemente inteligente para escuchar las cosas que a veces los personajes de éxito no queremos escuchar. A veces no es fácil escuchar cuando eres un personaje de muchísimo éxito, pero tienes que encontrar tu vuelta a la vida real. Esto es algo importante para alguien como él, que es tan joven", indicó. "Hay muchas formas de llegar al éxito, y la manera en la que lo toleras y convives con él te puede hacer una persona equilibrada y feliz o te puede terminar haciendo una persona infeliz", continuó.

Por otro lado, Nadal también analizó la situación entre Xabi Alonso y Vinícius en el Real Madrid. "Creo que se arregla hablando, desde el entendimiento. Vini tiene que entender quién es la autoridad y respetarla, y también al club, por lo que representa ser jugador del Real Madrid. Él lo hace en el sentido de esforzarse al máximo, y esas cosas que salen de él, que a veces no gustan, se pueden corregir desde el diálogo y desde una concienciación de que las cosas se pueden mejorar", apuntó.

Por último, valoró la posibilidad de ser presidente del Real Madrid, club del que es aficionado. "Me lo preguntan habitualmente y respondo lo mismo: ahora no le conviene al club, porque tienen al mejor. A nivel conceptual, si me preguntan si quiero ser presidente del Madrid digo 'pues claro que sí, ¿por qué no?'. Sería un reto bonito, motivacional y excitante para mí", dijo, aunque reconociendo que lo ve "lejano y difícil".