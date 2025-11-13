Celia Molina 13 NOV 2025 - 07:15h.

Lamine Yamal, de 18 años, tiene una estrecha relación con su madre, su abuela paterna, su padre y su pequeño hermanastro

La madre de Lamine le tuvo a los 21 años de edad tras emigrar de adolescente a España desde Guinea Ecuatorial

Todo el que conozca la historia vital de Lamine Yamal, habrá oído hablar de los miembros de su familia. Su madre, natural de Guinea Ecuatorial, emigró a España cuando tan solo era una adolescente. Aquí, le tuvo a él, a los 21 años de edad, y su espíritu de superación sentó las bases del prometedor futuro que su familia alcanzaría.

Tras separarse del padre de Lamine, al que conoció en España, ella comenzó a trabajar en una famosa franquicia de hamburguesas, con el objetivo de sacar adelante a su pequeño. Y, ahora, le acompaña, vestida de gala, a los lujosos eventos a los que la FIFA le invita. Es habitual, por tanto, que el jugador, que levantó a toda España durante la Eurocopa del 2024 al marcar un "gol de otro planeta" contra Francia, se muestre en público acompañado de sus familiares, pero, ¿quiénes son? ¿Quién es quién en el entorno del deportista?

Su madre, Sheila Ebana: Sheila es el pilar fundamental de la vida del jugador del Barca. Al haber tenido a Lamine siendo tan joven, ahora apenas tiene 35 años, por lo que es una madre presente y llena de energía que disfruta mucho al lado de su hijo, que ya es mayor edad. Gracias a la fama del futbolista, ha hecho sus pinitos como influencer y figura de renombre, hasta el punto de que se acaba de celebrar en Londres una multitudinaria cena de Navidad en la que los comensales han pagado hasta 360 euros por comer y hacerse una fotografía con ella.

Su padre, Mounir Nasraoui: conoció a Sheila en Mataró, donde ella residía tras llegar de Guinea. Todo apunta a que nunca fue un padre responsable que se encargara de la crianza de su hijo pero, tal y como se aprecia en las fotografías que él mismo publica en las redes sociales, sí que mantuvo con el contacto con él durante su infancia y adolescencia. Aunque es un hombre que padece una enfermedad - él mismo confesó que padece epilepsia cuando fue acusado de consumir drogas -, ahora es feliz, pues acaba de prometerse con su novia, una joven de 23 años que se llama Khristina y que se convertirá pronto en la madrastra de Lamine.

Su abuela, Fátima: la madre de su padre, es decir, su abuela paterna, sí que jugó un papel fundamental en su infancia y, por ello, le ha acompañado en los momentos más importantes de su carrera. De religión musulmana, Fátima dejó su Marruecos natal a los 40 años para buscar un futuro mejor en España, al igual que hizo Sheila Ebana. Su nieto, orgulloso, la ha llevado a importantes eventos como como la firma de su renovación de contrato con el FC Barcelona.

Su hermano pequeño, Keyne: tras separarse de Mounir Nasraoui, la madre de Lamine comenzó una nueva relación, con quien es ahora su esposo y padre de su segundo hijo, Keyne, que nació en el año 2022. Por tanto, este pequeño, que ha protagonizado divertidos momentos en la grada de los partidos del futbolista, es el hermanastro de Lamine, con quien comparte la misma madre.

Su tío Abdul: Abdul tiene un negocio de comida marroquí en Rocafonda, el barrio donde Lamine Yamal aún tiene raíces. El negocio se llama Familia LY 304 y allí se ven todos los partidos de fútbol en los que juega su sobrino, al que siempre ha considerado como "un hijo". De pequeño "siempre estaba en su casa" y, por eso, "le lleva en el corazón", tal y como admitió él mismo en el documental 'Revolución 304', que se emitió en la televisión catalana.