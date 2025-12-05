Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Deportes
Futbolistas

Detienen al futbolista Aridane Hernández tras estrellar su Porsche contra tres vehículos y casi triplicar la tasa de alcohol

Detienen al futbolista Aridane Hernández tras estrellar su Porsche contra tres vehículos y casi triplicar la tasa de alcohol
Detienen al futbolista Aridane Hernández. Europa Press
Compartir

El futbolista de la Unión Deportiva, Aridane Hernández, ha sido detenido por estrellar su coche -un Porsche Cayenne- contra otros tres vehículos que se encontraban aparcados en la calle Argentinita, en la Vega de Acá, según informa 'La Voz de Almería'. El accidente se produjo sobre las 03:30 horas.

Pero no ha sido el único que ha tenido. Hernández habría protagonizado otro incidente en el parking del Residencial Cemar, cuando se disponía a introducir su vehículo en su garaje privado. Los dos accidentes han requerido la intervención de la Policía Local. Los agentes siguieron el rastro del vehículo y encontraron al futbolista canario en su vivienda.

PUEDE INTERESARTE

Triplicaba la tasa de alcohol

Según fuentes policiales, el futbolista habría reconocido el siniestro con los otros coches y se habría sometido a un test de alcoholemia. El jugador casi triplicaba la tasa permitida por las autoridades.

PUEDE INTERESARTE

Después del incidente, Hernández ha quedado en libertad. El jugador ha acudido a entrenar al Estadio de los Juegos Mediterráneos en taxi y ahora se encuentra a la espera de que se celebre un juicio ordinario por los dos incidentes. El equipo está preparando el partido del sábado que juega en Andorra, que pertenece a la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion.

Temas